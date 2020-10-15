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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2020 г.Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stan...
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Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.72 млрд долл или 1.66 долл на акцию в сравнении с 2.17 млрд долл или 1.27 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 16.2% до 11.66 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.28 долл на акцию и доходы в размере 10.65 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.1%.

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