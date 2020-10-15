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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
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Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 9 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.3 млн барр., запасы бензина снизились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.421 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.513 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.93 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.2 млн барр.

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