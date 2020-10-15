Курс доллара 77.2759   Курс евро 90.7065  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2020 г.Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.3%
сегодня 15:34

Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.3%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с сентябрём 2019 года цены на импорт снизились на 1.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.5% в августе.

По сравнению с сентябрём 2019 года цены на экспорт снизились на 1.8%.

Другие новости

сегодня
15:59
Экспорт птицеводческой продукции РФ по итогам года может впервые превысить импорт – НСП
сегодня
15:44
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 10 млн
сегодня
15:38
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в октябре значительно вырос
сегодня
15:35
Индекс Empire State Manufacturing в октябре снизился
сегодня
15:34
Цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.3%
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 53 тыс.
сегодня
14:40
Докеры ВМТП заняли кабинет гендиректора и обещают пустить туда только экс-главу
сегодня
14:07
Минфин РФ считает, что государство не должно возвращать долги по советским вкладам
сегодня
13:53
Кабмин РФ сможет увеличить расходы бюджета-2020 еще на 200 млрд руб без его правки - закон
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»