Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с сентябрём 2019 года цены на импорт снизились на 1.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после повышения на 0.5% в августе.

По сравнению с сентябрём 2019 года цены на экспорт снизились на 1.8%.