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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в а...
вчера 10:05

Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 0.2%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 0.2% в годовом выражении после роста на 1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в августе в годовом выражении вырос на 0.9% после повышения на 1.8% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

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