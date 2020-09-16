Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 сентября

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за август;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за август;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;
15:30 мск: Розничные продажи в США за август;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;
15:30 мскБазовый индекс потребительских цен в Канаде за август;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за август;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.