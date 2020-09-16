Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе сократился на 0.4% и на выходе не изменился

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.8% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 5.8%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе не изменился после роста на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output в августе сократился на 0.9%.