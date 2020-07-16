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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stan...
вчера 15:42

Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.2 млрд долл или 1.96 долл на акцию в сравнении с 2.2 млрд долл или 1.23 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 30.9% до 13.4 млрд долл по сравнению с 10.2 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.12 долл на акцию и доходы в размере 10.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.5%.

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