Число повторных обращений по безработице в США составило 17.3 млн

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 июля, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.300 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 64 тыс. до 1.250 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.310 млн, пересмотрено с 1.314 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 60 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.375 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июля, сократилось на 422 тыс. и составило 17.34 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 737.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 18.27 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 июня, сократилось на 433 тыс. и составило 32.0 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.63 млн человек.