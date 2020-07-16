Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.0%.
В мае объём розничных продаж вырос на 18.2% (пересмотрено с +17.7%).
По сравнению с июнем 2019 года показатель повысился на 1.1%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне вырос на 7.3% после повышения на 12.1% месяцем ранее (пересмотрено с +12.4%).
Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 5.0%.
По сравнению с июнем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 0.5%.