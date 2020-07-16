Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.0%.

В мае объём розничных продаж вырос на 18.2% (пересмотрено с +17.7%).

По сравнению с июнем 2019 года показатель повысился на 1.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне вырос на 7.3% после повышения на 12.1% месяцем ранее (пересмотрено с +12.4%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 5.0%.

По сравнению с июнем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, снизился на 0.5%.