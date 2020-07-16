Прибыль Johnson & Johnson сокатилась, но превзошла ожидания аналитиков

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 3.63 млрд долл или 1.36 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 5.61 млрд долл или 2.08 долл на акцию.

Скорректированная прибыль сократилась до 1.67 долл на акцию в сравнении с 2.58 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы компании сократились на 10.8% до 18.34 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.49 долл на акцию и выручку в размере 17.61 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз на 2020 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7.75 – 7.95 долл и доход 79.9-81.4 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 0.1%.