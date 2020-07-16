ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и подтвердил реализацию программы QE

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 16 июля, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока прогнозы по инфляции не вернутся к ожиданиям её стабилизации на уровне чуть ниже 2%.

ЕЦБ сообщил, что продолжает покупки активов:

- на сумму 20 млрд евро в месяц (программа APP);

- на сумму 120 млрд евро (временная программа APP);

- на сумму 1350 млрд евро (временная программа PEPP).

ЕЦБ сообщил, что программа PEPP (экстренная программа помощи в связи с пандемией) будет проводиться до тех пор, пока не закончится пандемия Covid-19, но в любом случае она будет продолжаться "по крайней мере до конца июня 2021 года". Совет управляющих будет реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, по крайней мере до конца 2022 года.

В свою очередь временная программа APP c прогнозируемым сроком действия до конца 2020 года может продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Покупки активов будут "по-прежнему осуществляться гибким образом с течением времени в зависимости от классов активов и юрисдикций", говорится в сопроводительном заявлении.

Совет управляющих намерен и впредь полностью реинвестировать основные платежи по срочным ценным бумагам, приобретенным по APP, в течение продолжительного периода времени после того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ.

Совет управляющих также продолжит обеспечивать достаточную ликвидность посредством операций рефинансирования. В частности, последняя операция в третьей серии целевых долгосрочных операций по рефинансированию (TLTRO III) зарегистрировала очень высокий уровень поглощения средств, поддерживая банковское кредитование компаний и домохозяйств.

Совет управляющих по-прежнему готов корректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств для обеспечения устойчивого продвижения инфляции к целевым показателям.