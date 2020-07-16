Квартальная прибыль Bank of America снизилась

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли во II квартале 2020 года до 3.5 млрд долл или до 0.37 долл на акцию по сравнению с 7.3 млрд долл или 0.74 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на до 22.3 млрд долл по сравнению с 23.1 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.28 долл на акцию и доход в размере 21.8 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 0.6%.