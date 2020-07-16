Курс доллара 71.2310   Курс евро 81.2318  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Квартальная прибыль Bank of America снизилась
вчера 15:16

Квартальная прибыль Bank of America снизилась

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли во II квартале 2020 года до 3.5 млрд долл или до 0.37 долл на акцию по сравнению с 7.3 млрд долл или 0.74 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на до 22.3 млрд долл по сравнению с 23.1 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.28 долл на акцию и доход в размере 21.8 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 0.6%.

Другие новости

вчера
15:37
Объём розничных продаж в США в июне вырос на 7.5%
вчера
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.3 млн
вчера
15:29
Прибыль Johnson & Johnson сокатилась, но превзошла ожидания аналитиков
вчера
15:27
ВЛАСТИ США, УГРОЖАЯ САНКЦИЯМИ "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2", ПРЕНЕБРЕГАЮТ ПРАВОМ И СУВЕРЕНИТЕТОМ ЕВРОПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ВОПРОС ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ - МААС
вчера
15:16
Квартальная прибыль Bank of America снизилась
вчера
15:05
Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs превзошли ожидания аналитиков
вчера
14:58
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и подтвердил реализацию программы QE
вчера
14:56
Выпадающие доходы регионов РФ в 2020 г могут превысить 2 трлн руб - Счетная палата
вчера
14:50
Миссия Всемирного банка начала работать на Украине, изучит ситуацию в энергетике
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»