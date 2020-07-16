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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs превз...
вчера 15:05

Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs превзошли ожидания аналитиков

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в четверг сообщила о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 537 млн долл или 0.3 долл на одну акцию против 1.01 млрд долл или 0.56 долл на одну акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 0.57 долл на акцию.

Доходы компании сократились на 8.2% до 7.33 млрд долл по сравнению с годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.42 долл на акцию и доходы в размере 6.81 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 0.7%.

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