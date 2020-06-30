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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2020 г.АСВ перечислило Банку России 18 млрд рублей в р...
сегодня 13:09

АСВ перечислило Банку России 18 млрд рублей в рамках погашения задолженности
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов перечислило Банку России 18 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

"С учетом этого в общей сложности агентство направило на погашение кредита Банку России 359 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 101 млрд рублей. Остаток задолженности агентства составляет 483 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил Агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд рублей агентство получило 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

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