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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2020 г.Банк "ВТБ" увеличивает сумму кредита ипотеки со...
сегодня 10:30

Банк "ВТБ" увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6.5%
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6.5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей — в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ" первым из банков с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6.5% на покупку нового жилья в размере до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей — в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области", - говорится в сообщении.

По данным банка, льготная ипотека пользуется высоким спросом клиентов — в настоящее время "ВТБ" заключил по ней более 14 тыс. сделок на суму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6.5% с 30 июня.

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