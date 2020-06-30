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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2020 г.Потребительская инфляция во Франции в июне сокр...
сегодня 10:21

Потребительская инфляция во Франции в июне сократилась на 0.1%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту французского статистического ведомства Insee, индекс потребительских цен во Франции в июне сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.1% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост индекса потребительских цен в июне на 0.4%.

В годовом выражении потребительская инфляция во Франции в июне составила 0.1% по сравнению с 0.4% месяцем ранее.

44French CPI (M/M) Jun P: -0.1% (est 0.3%; prev 0.1%) French CPI (Y/Y) Jun P: 0.1% (est 0.4%; prev 0.4%)44

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