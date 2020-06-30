Правительство утвердило докапитализацию "Росасагролизинга" на 6 млрд рублей

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство утвердило докапитализацию российской агропромышленной лизинговой компании "Росасагролизинг" на 6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Российские аграрии получат дополнительно более 1.5 тыс. сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях. Такую возможность откроет докапитализация АО "Росагролизинг", -говорится в сообщении.

Это позволит сельхозпроизводителям обновить технопарк, что в свою очередь обеспечит бесперебойное выполнение полевых работ.

Провести докапитализацию "Росагролизинга" поручил президент России Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда правительства.