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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2020 г.Правительство утвердило докапитализацию "Росаса...
сегодня 10:00

Правительство утвердило докапитализацию "Росасагролизинга" на 6 млрд рублей

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство утвердило докапитализацию российской агропромышленной лизинговой компании "Росасагролизинг" на 6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Российские аграрии получат дополнительно более 1.5 тыс. сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях. Такую возможность откроет докапитализация АО "Росагролизинг", -говорится в сообщении.

Это позволит сельхозпроизводителям обновить технопарк, что в свою очередь обеспечит бесперебойное выполнение полевых работ.

Провести докапитализацию "Росагролизинга" поручил президент России Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

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