Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за I квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: ВВП Канады за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:05 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь.