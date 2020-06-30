Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июня

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;
04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за август;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за I квартал;
09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:30 мск: ВВП Канады за апрель;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
18:05 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
19:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь.