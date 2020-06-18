Банк России в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10.1 млрд рублей

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЦБ РФ в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 июня на сумму 10.1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 16 июня, составил 1.3 млрд рублей.

"С 10 марта 2020 года Банк России проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - говорится в сообщении агентства.