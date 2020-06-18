Курс доллара 69.4822   Курс евро 78.3829  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:40

Число повторных обращений по безработице в США составило 20.5 млн

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июня, сократилось на 58 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.508 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 242 тыс. до 1.3 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.566 млн, пересмотрено с 1.542 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 234.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.774 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 июня, уменьшилось на 62 тыс. и составило 20.544 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.092 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 20.815 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 мая, сократилось на 375.5 тыс. и составило 29.14 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.56 млн человек.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июня
сегодня
17:08
Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 2.8%
сегодня
15:40
Число повторных обращений по безработице в США составило 20.5 млн
сегодня
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июне вышел в положительную область
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.5 млн
сегодня
11:15
Банк России в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10.1 млрд рублей
сегодня
10:34
Банк Швейцарии сохранил процентные ставки неизменными
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»