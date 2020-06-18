Qiwi продает "Совкомбанку" проект "Совесть"

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Совкомбанк" и компания QIWI plc объявили о заключении соглашения о продаже проекта потребительского кредитования "Совесть". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В рамках сделки компания намерена переуступить "Совкомбанку" права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7.6 млрд рублей и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6.5 млрд рублей. В дальнейшем QIWI планирует передать покупателю практически все активы, включая соответствующие бренды и домены. В рамках сделки "Совкомбанк" намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта "Совесть" и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями", - говорится в сообщении.

Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных Компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться примерно через месяц; в этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки. Документация по сделке включает в себя заверения и гарантии, договорные обязательства и условия закрытия, общепринятые для сделок такого типа.