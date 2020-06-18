Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 6.1% в апреле (пересмотрено с (-4.4%) и на 7.5% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 2.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.