Глава ФРС Джером Пауэлл: "В ФРС нет места расизму" (ПОВТОР)

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 10 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что майский отчет по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), указавший на рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 2.5 млн, не следует переоценивать.

По мнению главы ФРС, отчёт NFP свидетельствует лишь о том, что неопределённость в перспективах экономики сохраняется, и следующие несколько месяцев "будут ключевыми для изучения реальной картины".

Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.0 - 0.25%. При этом обновлённые прогнозы членов FOMC указали, что ставка, возможно, останется на текущем уровне до конца 2022 года.

Комментируя решение и прогнозы членов ФРС, Пауэлл сказал: "Мы даже не думаем о том, чтобы рассматривать повышение ставок". По его словам, ФРС продолжит использовать чрезвычайные меры поддержки "решительным образом". При этом он отметил, что дополнительная финансовая помощь от Конгресса может оказать существенную помощь экономике США.

Он также заявил что в ФРС "нет места расизму, поэтому Центробанк позаботится о том, чтобы все расы имели доступ к кредитам".