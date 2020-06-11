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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2020 г."Сбербанк" приобретает 72% сервиса 2ГИС
сегодня 09:49

"Сбербанк" приобретает 72% сервиса 2ГИС
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По итогам сделки, в которой также участвует ООО "О2О Холдинг" (совместное предприятие "Сбербанка" и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля "Сбербанка" составит 72%, доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14.3 млрд руб, - говорится в сообщении.

В совет директоров компании войдут представители "Сбербанка" и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2020 года.

"Сбербанк" и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес. Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т. д.), заказывать и оплачивать его.

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