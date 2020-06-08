Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 июня

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за апрель;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, финальный отчёт;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.