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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2020 г."Газпром" заключил крупнейший контракт на поста...
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"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Эмитенты:   Газпром

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Подписаны ключевые договоры в рамках проекта создания Комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

"ПАО "Газпром" и ООО "Русхимальянс" (оператор проекта создания интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа; компания на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и АО "Русгаздобыча") заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа. Таким образом, сырьевое обеспечение интегрированного комплекса гарантировано на длительную перспективу", - говорится в сообщении.

Согласно подписанным документам, этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений "Газпрома" в адрес "Русхимальянса" в объеме 45 млрд куб. м в год. Газ, оставшийся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 млрд куб. м в год.

Кроме того, подписан договор между "Русхимальянсом" и ООО "Балтийский Химический Комплекс" (100%-ное дочернее предприятие "Русгаздобычи") на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Срок поставок — 20 лет.

"Русхимальянс" также заключил ЕРС-контракт с АО "НИПИГАЗ" (Группа "Сибур") на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. Подрядчик обеспечит подготовку рабочей документации, поставку оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также окажет услуги по интеграции объектов комплекса с общезаводским хозяйством.

В рамках подписанного в сентябре 2019 года договора "НИПИГАЗ" уже провел для "Русхимальянса" комплекс инженерных изысканий и разработал основные технические решения. В настоящий момент идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

В дальнейшем "Русхимальянс" определит ЕРС-подрядчиков для создания объектов по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов. Для комплексного управления строительством интегрированного комплекса будет выбран ЕРСМ-подрядчик.

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