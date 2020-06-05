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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июня 2020 г.В ГД разработали проект о минимальной почасовой...
сегодня 10:00

В ГД разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авторами законопроекта выступили глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутат Андрей Свинцов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов.

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.

Согласно документу, минимальный почасовой размер оплаты труда должен индексироваться раз в год.

Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 65,92 до 89,85 рубля.

"По мнению авторов, это крайне мало. Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, считают они", - говорится в сообщении.

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