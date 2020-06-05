Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" закрыл сделку по приобретению 46.5% Rambler Group. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46.5% и 7% . Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк" и Rambler Group сообщают о закрытии сделки по созданию крупнейшей компании российского рынка медиа и развлечений. В периметр сделки вошли онлайн-кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса" и другие, а также кинотеатр "Художественный". Ежемесячное число уникальных пользователей цифровых активов Rambler Group составляет на данный момент 56 млн человек", — говорится в сообщении банка.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления "Сбербанка", будет возглавлять совет директоров в первый год работы. На следующий год его место займет основатель и основной бенефициар A&NN Александр Мамут. Руководить Rambler Group продолжит Рафаэль Абрамян.