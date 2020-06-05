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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

22:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель.

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