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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июня 2020 г. Евгений Дитрих избран главой совета директоров...
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Евгений Дитрих избран главой совета директоров "ГТЛК"

Эмитенты:   Аэрофлот  |  РЖД

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих избран председателем совета директоров "Государственной транспортной лизинговой компании", его заместителем стал советник генерального директора "ГТЛК" Сергей Храмагин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

"Ранее в новый совет директоров впервые вошли Дитрих, первый заместитель гендиректора "РЖД" Вадим Михайлов, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев и назначенный в марте генеральный директор" ГТЛК" Михаил Полубояринов", - говорится в сообщении.

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