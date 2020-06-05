Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за пять месяцев снизилась на 25.4% до 275.3 млрд руб

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за январь-май 2020 года сократилась на 25.4% до 275.3 млрд руб. Низкий расход по налогу на прибыль в мае текущего года обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чистый процентный доход вырос на 11.1% относительно 5 месяцев 2019 года и составил 571.1 млрд руб., что обусловлено в большей степени снижением стоимости фондирования, а также эффектом от снижения взносов в фонд страхования вкладов с начала года. После решения Агентства по страхованию вкладов об изменении ставки банк пересчитал начисленные взносы за первые 4 месяца и начислил взносы за май по новой сниженной ставке.

Чистый комиссионный доход вырос на 3.8% до 184.8 млрд руб. в результате увеличения объема расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках. В мае произошло некоторое восстановление доходов от операций с картами по сравнению с апрелем, в то время как снизились объемы продаж страховых продуктов.

В мае признан совокупный убыток от модификации корпоративных и розничных кредитов в размере 12.5 млрд руб., возникший при их реструктуризации по государственным и собственным программам банка.

Операционные расходы за 5 месяцев составили 232.7 млрд руб., увеличившись на 3.1% относительно аналогичного периода прошлого года. Замедление темпов роста операционных расходов стало следствием запущенной в банке программы повышения эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также снижения деловой активности при введении нерабочих дней весной текущего года. Динамика отношения расходов к доходам по итогам 5 месяцев остается позитивной: 26.8% против 31.3% годом ранее.

Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в мае составили 63.4 млрд руб. За 5 месяцев текущего года данные расходы составили 305.5 млрд руб. против 25.9 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности увеличилось в мае с 3.15 до 3.20 раз.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 5 месяцев 2020 года составила 330.8 млрд руб.