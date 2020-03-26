Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 марта

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за февраль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики.