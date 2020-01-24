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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2020 г.Индексы PMI еврозоны в январе изменились разнон...
вчера 12:05

Индексы PMI еврозоны в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в январе увеличился до 47.8 по сравнению с 46.3 в декабре (пересмотрено с 45.9). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 46.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в январе сократился до 52.2% против 52.8% месяцем ранее (пересмотрено с 52.4%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 52.9%.

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