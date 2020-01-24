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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2020 г.Индексы PMI Германии в январе умеренно выросли
вчера 12:00

Индексы PMI Германии в январе умеренно выросли

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в январе вырос до 45.2% против 43.7% в декабре, но продолжил колебаться ниже пороговой отметки 50.0%, отделяющей рост от спада. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 44.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе повысился до 54.2% против 52.9% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 53.0%.

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