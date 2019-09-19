Итоги заседания FOMC: понижение ключевых ставок и разделение мнений регуляторов (ПОВТОР)

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 сентября, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Регуляторы приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 1.75 - 2.00%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что рынок труда остаётся сильным, расходы домохозяйств растут, однако инвестиции предпринимателей в основной капитал и объёмы экспорта уменьшились. Кроме того, регулятор заявил о сохраняющейся неопределённости в отношении своего прогноза, касающегося устойчивого расширения экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, близкой к 2%.

Общий тон заявления остался "мягким", при этом один из членов Комитета – Джеймс Буллард предложил понизить ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов. Вместе с тем двое его коллег - Эрик Розенгрен и Эстер Джордж предпочли бы сохранить целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне 2.00-2.25%.

В дополнение члены Комитета приняли решение понизить до 1.80 с 2.10% ставку, выплачиваемую по необходимым и избыточным резервным остаткам, начиная с 19 сентября 2019 года. Таким образом, эта ставка оказалась на 20 б.п. ниже верхней границы целевого диапазона ставки по федеральным фондам. Комитет поручил Федеральному резервному банку Нью-Йорка осуществлять по мере необходимости операции по счету системы Open Market для поддержания ставки по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1.75-2.00%, пока не будет дано иного указания.

Кроме того, FOMC понизил ставку по краткосрочным кредитам, выдаваемым Федрезервом финансовым институтам (primary credit rate), на 25 б.п. до 2.50%, начиная с 19 сентября 2019 года.

Основные платежи по агентским долговым обязательствам и агентским ценным бумагам, обеспеченным ипотечными кредитами, на сумму до 20 млрд долларов в месяц будут по-прежнему реинвестироваться в казначейские облигации, чтобы примерно соответствовать структуре погашения выданных казначейских облигаций; основные платежи, превышающие сумму 20 млрд долларов в месяц, будут по-прежнему реинвестироваться в агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС о ставке по федеральным фондам и перспективам американской экономики. Нынешние прогнозы членов ФРС по уровню ставки свидетельствуют о разделении регуляторов на три лагеря. В среду 5 из 17 членов Комитета считали, что понижать ставку не следует; ещё 5 регуляторов хотели понизить ставку, прогнозируя, что она останется на этом уровне до конца текущего года; остальные 7 членов Комитета хотели понизить ставку и прогнозируют ещё одно понижение ставки в текущем году.

В среднем в данный момент FOMC ожидает, что к концу 2019 года ставка достигнет 1.9%, тогда как в ходе июньского заседания прогноз по ставке на конец года составлял 2.4%. Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка по федеральным фондам составит 1.9% в 2020 году (июньский прогноз: 2.1%), повысится до 2.1% в 2021 году (июньский прогноз: 2.4%), увеличится до 2.4% в 2022 году и достигнет 2.5% в долгосрочной перспективе (без изменений по сравнению с июньским прогнозом).

Кроме того, Федрезерв немного повысил прогноз по темпам роста ВВП США на 2019 и 2021 годы, слегка ухудшил прогноз по уровню безработицы на 2019 год и оставил без изменений прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2019 году ВВП США вырастет на 2.2% (июньский прогноз: 2.1%), в 2020 году расширится на 2.0% (прогноз не изменился), в 2021 году повысится на 1.9% (июньский прогноз: 1.8%), в 2022 году увеличится на 1.8%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2019 год составил 3.7% (июньский прогноз: 3.6%), на 2020 год - 3.7% (прогноз не изменился), на 2021 год - 3.8% (прогноз не изменился), на 2022 год - 3.9%, на долгосрочную перспективу - 4.2% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) сохранён на 2019 год на уровне 1.5%, на 2020 год - на уровне 1.9%, на 2021-2022 годы и долгосрочную перспективу - на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) сохранён на 2019 год на уровне 1.8%, на 2020 год - на уровне 1.9%, на 2021-2022 годы - на уровне 2.0%.