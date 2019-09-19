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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в августе ...
сегодня 10:03

Профицит торгового баланса Швейцарии в августе сократился до 1.59 млрд швейцарских франков

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в августе сократился и составил 1.59 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 2.08 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В июле профицит торгового баланса составил 3.69 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.63 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.08 млрд швейцарских франков.

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