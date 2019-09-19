Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 18 сентября 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после июльского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность расширилась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что расходы домохозяйств повышались быстрыми темпами, инвестиции предпринимателей в основной капитал и экспорт уменьшились. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители находятся ниже 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Учитывая последствия развития ситуации в мире для экономических перспектив, а также подавленное инфляционное давление, Комитет решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1.75 - 2.00%. Это решение поддерживает точку зрения Комитета, что устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляция, близкая к симметричной цели Комитета в 2%, являются наиболее вероятным результатом, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Поскольку Комитет рассматривает будущую траекторию целевого диапазона ставки по федеральным фондам, он продолжит внимательно отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать экономическое расширение с сильным рынком труда и инфляцией, близкой к его симметричной цели в 2%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; и Рэндал Куорлз. Против решения Комитета проголосовали: Джеймс Буллард, который предпочел бы на этом заседании понизить ставку по федеральным фондам до 1.5 - 1.75%; а также Эрик Розенгрен и Эстер Джордж, которые предпочли бы сохранить целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне 2.00-2.25%.