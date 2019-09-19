Глава ФРС Джером Пауэлл: лучше быть проактивным и вовремя подстраховаться (ПОВТОР)

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся вечером 18 сентября пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что произошедшее в среду понижение ставки по федеральным фондам [на 25 б.п. до 1.75-2.00% - прим. МФД] является страховкой от будущих рисков - неопределённости в отношении международной торговой политики и замедления мирового экономического роста.

По словам главы ФРС, потребительская активность в США находится на высоком уровне, рынок труда остаётся сильным, но "повышенная неопределённость" оказывает давление на инвестиции и экспорт. Он заявил, что со времени последнего заседания FOMC регуляторы отметили "дополнительное ослабление" экономики других стран и возобновившуюся напряжённость в торговых отношениях.

Пауэлл сообщил, что, по мнению членов ФРС, "умеренная корректировка" монетарной политики будет полезной для поддержки продолжения экономического роста в США. Вместе с тем он отметил, что монетарная политика не проводится заранее заданным курсом, поэтому в ходе каждого заседания регуляторы будут действовать в соответствии с меняющейся ситуацией.

"Это время трудных решений, и, если возможно, лучше быть проактивным в корректировке политики, - сказал Пауэлл. - Думаю, вы видели, что мы готовы двигаться, основываясь на экономических показателях, базируясь на изменяющейся картине риска".

По словам Пауэлла, было бы ошибкой полагать, что члены ФРС придерживаются определённого мнения о том, какой будет монетарная политика через несколько месяцев, а тем более - через несколько лет. Точечный график по уровню ставки (dot-plot) - лишь базовый прогноз регуляторов, и он не отражает степень уверенности или неопределённости каждого члена FOMC. "Мне бы очень не хотелось рассматривать это как твёрдое мнение", - сказал Пауэлл.

По мнению рыночного аналитика политики ФРС Тимоти Дуя, эти слова Пауэлла свидетельствуют о том, что глава ФРС надеется, что "опасность миновала", и он рассматривает возможность улучшения экономических данных США, что приведёт участников рынка к выводу об отсутствии необходимости в дополнительном понижении ставки.

Пауэлл также заявил, что ФРС не может делать то, чего хочет бизнес, например, создать дорожную карту для международной торговли. По его словам, этим должны заниматься президент и конгресс, а ФРС является "лишь частью этого", и инструменты ФРС не в состоянии сделать много.

Кроме того, глава ФРС отметил, что он не намерен отвечать на критику со стороны "представителей власти". При этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, который неоднократно упрекал Пауэлла за то, что ФРС не снижает ставки быстрее и на большую величину. "Бестолковые" и "тупоголовые" - такими эпитетами Трамп награждал регуляторов в Twitter, а в среду назвал Пауэлла "ужасным коммуникатором".

В ходе пресс-конференции репортёры задали главе ФРС несколько вопросов о недавнем резком повышении процентных ставок на денежном рынке США. В понедельник, 16 сентября, ставки РЕПО "овернайт" выросли с 2.29 до 4.75%, а во вторник, 17 сентября, периодически превышали 10%. На этом фоне эффективная ставка по федеральным фондам (EFFR) выросла c 2.14 до 2.25%, достигнув верхней границы прежнего диапазона ставки ФРС. Центробанк был вынужден экстренно вмешаться и впервые с момента финансового кризиса провёл однодневные операции РЕПО по предоставлению ликвидности.

Во вторник при заявленном максимальном объёме в 75 млрд долларов в рамках РЕПО первичным дилерам была предоставлена ликвидность на сумму 53 млрд долларов. Под обеспечение принимались гособлигации США, облигации федеральных агентств, а также ипотечные ценные бумаги. В среду ФРС вновь предложила 75 млрд долларов в рамках однодневного РЕПО при объёме заявок на 80 млрд долларов. После операций ФРС ставки РЕПО "овернайт" в среду опустились до 2.50%.

По словам Пауэлла, ситуация, возникшая на денежном рынке за последние два дня, "не будет иметь последствий для экономики и не повлияет на монетарную политику". Он сказал, что "со временем" ФРС предоставит достаточные резервы в систему финансирования "овернайт".

По мнению аналитиков, инвесторы были недовольны итогами заседания FOMC. "В текущий момент экономика США раздвоена - замедление инвестирования компенсируется ростом потребительских расходов, и эта раздвоенность помешала Комитету чётко заявить о своей приверженности дальнейшему смягчению монетарной политики, - отметил старший инвестиционный стратег-аналитик Allianz Investment Management Чарльз Рипли. - Кроме того, между членами ФРС существуют серьёзные разногласия относительно того, оправдано ли будущее понижение ставки. И учитывая, что рынок было убеждён в будущих понижениях, кажется, это заседание разочаровало ожидания рынка".

После обнародования итогов заседания FOMC и пресс-конференции Джерома Пауэлла доллар незначительно укрепился. Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex к 23:00 мск понизилась до 1.1032 в сравнении с 1.1065 по состоянию на 21:00 мск.

К закрытию торгов на NYSE в среду индекс DJIA подорожал на 0.13%, индекс S&P 500 почти не изменился (+0.03%), индекс Nasdaq Composite подешевел на 0.1%.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch.