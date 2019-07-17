Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 3.1 млн барр.

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 июля, снизился на 3.1 млн барр. и составил 455.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 4.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.6 млн барр. и составили 232.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 5.7 млн барр. и составили 136.2 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.4 млн барр. и составили 50.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.4 млн барр., запасы бензина снизились на 0.476 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 6.226 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.115 млн барр.