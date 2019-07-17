Квартальная прибыль Abbott Labs выросла

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 1.465 млрд долл или 0.56 долл на одну акцию против 733 млн долл или 0.41 долл на одну акцию.

Скорректированная прибыль выросла до 0.82 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 2.7% до 7.97 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.8 долл на акцию и доходы в размере 7.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 0.8%.