Квартальная прибыль Bank of America выросла

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о росте прибыли во II квартале 2019 года до 7.11 млрд долл или до 0.74 долл на акцию по сравнению с 6.47 млрд долл или 0.63 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.71 долл на акцию.

Доходы банка выросли на 2.4% до 23.08 млрд долл. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 23.11 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 0.7%.