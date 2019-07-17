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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренное сокращение запасов

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.2 млн барр., запасы бензина сократились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.4 млн барр., запасы бензина снизились на 0.476 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 6.226 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.115 млн барр.

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