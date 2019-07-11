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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июнь;

01:30 мск Торговый баланс Китая за июнь;

01:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

07:30 мск Индекс оптовых цен в Германии за июль;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за май;

12:00 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

15:30 мск Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за июнь;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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