Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Розничные продажи в Японии за май;

04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

05:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Результаты стресс-тестов ведущих банков США;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно;

N/A мск Саммит стран G-20;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.