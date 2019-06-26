Курс доллара 62.8083   Курс евро 71.3816  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 21 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.55 млн барр., запасы бензина снизились на 3.17 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.16 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.26 млн барр.

Другие новости

вчера
18:51
Мировые финансовые институты нужно привлечь к реализации плана по Палестине – минфин ОАЭ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июня
вчера
17:49
В Госдуме представили проект потребительской корзины стоимостью более 31 тыс руб
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 12.8 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
17:04
Мексика подтвердила, что не будет использовать гидроразрыв пласта при добыче углеводородов
вчера
16:35
Урегулирование последствий ЧП в "Дружбе" - общее для всех грузоотправителей - "Транснефть"
вчера
16:07
Ушаков: Восстановление полноформатного авиасообщения между РФ и Египтом на повестке дня
вчера
16:00
Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1% - Росстат
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»