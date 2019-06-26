Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 12.8 млн барр.

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 21 июня, снизился на 12.8 млн барр. и составил 469.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.0 млн барр. и составили 232.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.4 млн барр. и составили 125.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 51.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.55 млн барр., запасы бензина снизились на 3.17 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.16 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.26 млн барр.