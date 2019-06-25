Курс доллара 62.5229   Курс евро 71.2323  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:08

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июне существенно снизился

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 121.5 пункта против 131.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 132.0 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 134.1.

Индекс оценки текущей ситуации в июне снизился до 162.6 против 170.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 94.1 против 105.0 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня
вчера
17:53
Не в новинку: россияне уже давно используют кредитки для перевода денег
вчера
17:16
Продажи новых домов в США в мае сократились на 7.8% (расширенное сообщение)
вчера
17:09
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в июне снизился, оказавшись хуже прогноза
вчера
17:08
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июне существенно снизился
вчера
17:04
Продажи новых домов в США в мае сократились на 7.8%
вчера
16:48
Китай в полной мере выполняет санкции против КНДР - МИД
вчера
16:19
Медведев рассказал о подготовке законопроекта о повышении критериев нуждаемости семей
вчера
16:11
FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле вырос на 0.4%
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»