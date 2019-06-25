Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июне существенно снизился

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 121.5 пункта против 131.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 132.0 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 134.1.

Индекс оценки текущей ситуации в июне снизился до 162.6 против 170.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 94.1 против 105.0 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.