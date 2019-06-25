Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск Оптовые запасы в США за май, предварительно;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.