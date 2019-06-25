Продажи новых домов в США в мае сократились на 7.8% (расширенное сообщение)

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 7.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 626 тыс. домов в годовом исчислении.

В апреле продажи новых домов составили 679 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 673 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 686 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2018 года продажи новых домов снизились на 3.7%.

В целом, в мае было продано 60 тыс. новых домов против 67 тыс. в апреле и 69 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 22 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в мае составила 308.0 тыс. долл против 335.1 тыс. в апреле и 310.1 тыс. в марте.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 377.2 тыс. долл против 386.5 тыс. в апреле и 373.9 тыс. в марте.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 333 тыс. единиц против 332 тыс. в апреле и 336 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.4 месяца против 5.9 в апреле и 5.7 в марте.