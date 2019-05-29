Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 мая

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;

05:00 мск Продажи новых домов в Австралии за апрель;

05:00 мск Проект годового госбюджета Новой Зеландии;

10:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за май, предварительно;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск Платёжный баланс Канады за I квартал;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за апрель;

15:30 мск Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за апрель;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.